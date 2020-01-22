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歐舒丹首三季銷售增兩成

2020-01-22 列印
　　歐舒丹（973，L'Occitane）昨公佈第三季營運數據，銷售淨額按報告匯率計算增長17.9%，至5.79億元（歐羅，下同） ，而按固定匯率計算增長15.2%。首三季計，集團的銷售淨額按報告匯率計算增長20.2%，至13.06億元，按固定匯率計算增長17.3%。香港市場首九個月的同店銷售表現最差，按年倒退26.5%；日本市場同店銷售按年下跌2.4%，中國市場同店銷售按年增加8.4%。

        按地區劃分增長，香港於第三季跌幅為1.3%；英國則以98.4%的增幅領先，品牌ELEMIS為主要貢獻因素；其次為中國，增幅為32.4%；美國增幅為22.5%。

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