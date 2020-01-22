歐舒丹首三季銷售增兩成

騎師在陣上採取怎樣的跑法，本來難肯定對錯，因為一匹馬即使曾前領取勝，也不代表不懂後追。不過一匹馬若已跑過幾十場而又贏過，基本上已確立最佳跑法，若採取最佳以外的其餘戰略，其實都可說是跑錯。 第六場四班一六五○米。「悅目星光」上季兩捷後，今季雖已回到四班起步，但跑了五仗皆三甲不入，當中四場為最擅長的谷草中距離，更曾由放馬手屈一指的潘頓執韁，七歲馬似乎已無復當年勇。然而，筆者認為此駒今季的五場賽事中，除了首仗之外，其餘都是跑錯，包括由潘頓操刀一役。 無疑，印象中「悅目星光」似是一匹前領型馬，但若細心回顧牠上季兩場頭馬，其實都並非一啖氣放返。上季128場次由黃皓楠取勝一役，早段是先...

2020-01-22