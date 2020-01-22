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筆克全年少賺5.4%

2020-01-22 列印
　　筆克遠東（752）昨公佈，截至去年10月底止全年業績，溢利約2.57億元，按年減少5.4%；派末期息每股9仙，全年合共派息13.5仙。該公司表示，跌幅主要由於利息支出，以及因公司進行收購活動，所產生的無形資產攤銷增加等因素所致。

        主席謝松發表示，對於環球經濟放緩，認為對盈利會有小部份影響。儘管商家於市場推廣方面，所投放的資源或會減少，但他仍對集團未來業務充滿信心。

        期內，總收益50.17億元，按年上升8.3%。當中，展覽及項目市場推廣服務收益38.88億元，按年增加1.8%，佔總收益的77.5%，該分部溢利為3.205億，按年減少2.32%。

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