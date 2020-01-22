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包浩斯將關閉內地店舖

2020-01-22 列印
　　包浩斯國際（483）昨公佈，決定盡快關閉中國內地全部零售店舖，及於截至2021年3月31日止年度前減少台灣逾半數零售店舖。該集團表示，相關地區的管理團隊將迅速與相關店舖業主展開磋商，以有序及時地關閉店舖，惟關閉各個別商店的確實時間視乎與個別業主進行磋商結果而定。

        近年集團於中國內地及台灣的表現一直未如理想，過去連續兩個財政年度及截至去年9月底止6個月均錄得虧損。截至去年9月底止6個月，集團來自中國內地及台灣分部的營業額分別佔綜合營業額約14.4%及13.9%。於去年12月31日，集團於中國內地經營21間店舖及於台灣經營65間店舖或專櫃。

        是次的關閉店舖將導致裁減共約400名僱員。

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