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BBI生科獲要約人提私有

2020-01-22 列印
　　BBI生命科學(1035)獲要約人LJ Future Ltd.以溢價一成六提出私有化，股份復牌走強。昨收報3.32元，漲10.3%，成交8092萬元。

        BBI生命科學公佈，要約人根據《公司條例》以協議安排方式，將該公司私有化。每股註銷價為現金3.5元，較停牌前收市價3.01元，溢價約16.28%，註銷價將不會提高，應付最高現金代價約8.8億元。

        計劃生效後，約2.43億股已發行股份（佔已發行股約43.87%）將予以註銷及剔除，公司將成為要約人的全資附屬公司 。

        要約人LJ Future Ltd.及HoldCo的董事是BBI生命科學執董王珞珈及王瑾家族。

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