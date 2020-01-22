中環IFC外望——免人多播疫 馬化騰取消門口派利是

過往每年，騰訊喺農曆年正月初八返工之際，「老細」馬化騰會率領一眾管理層，喺公司門口同每一個員工派利是，並且講一句「新年快樂！」，好多員工都可以藉此目睹馬化騰嘅「廬山真面目」，因此每年嘅呢個時候，據聞好多員工會由朝早五、六點開始排隊，騰訊深圳總部外都會「打晒蛇餅」。
據悉馬化騰呢幾日為咗測試微信紅包嘅新功能，接連幾日喺朋友圈發微視視頻紅包，雖然取消咗面對面嘅「派利是」傳統，唔知會唔會試用呢個新方式嚟延續傳統呢？
大劉又拎十幾億美金買恒大債
最近內地房地產企業不斷發債，部份債券條款優厚，為城中富豪帶來不少理想的投資機會。例如中國恒大（3333）最近發行的60億美元票據，據悉由陳凱韻（甘比）牽頭的劉鑾雄（大劉）家族成員，總共認購了當中的10多億美元。
據了解，大劉家族持續投資中國恒大，是因為對其長遠發展及財務能力充滿信心，認為恒大作為內地房企龍頭，熟悉內地樓市的運作模式，整體發展前景亮麗。因此，除了買入中國恒大的股票，亦會買入其債券作為長線投資。大劉家族購入債券是以收息為主，並非看重債券的價格波動，而該批債券年期較短又相對高息，回報十分理想。
中國恒大早前在一星期之內，總共發行了60億美元票據，反映市場需求甚大，很多專業投資者均看好中國恒大的前景。
高瞻