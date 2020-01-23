IBM上季收入扭轉劣勢 武漢疫情擴散 美股仍升32點

國際商業機器（IBM）去年第四季收入扭轉連續五季下跌的劣勢，微升0.1%至近218億美元，每股盈利4.71美元，勝市場預期，股價早段升逾3.5%。
摩根大通行政總裁戴蒙在瑞士達沃斯世界經濟論壇時警告，金融市場唯一的泡沫是主權債務。戴蒙表示，市場人士總認為全球央行可以為所欲為，但事實並非如此。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29228點，升32點；納斯達克指數報9411點，升40點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見59.19港元，較香港收市價跌0.11港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見387.28港元，較香港收市價跌3.72港元。
港股方面，連插兩日累積逾千點後，恒指反彈，收復部份失地，重上及企穩二萬八大關。恒指收報28341，升355點，惟仍未能重返20天線（28450）。大市成交續旺，成交金額1014億元。內地股市方面，上證指數先跌後升，收報3060，升0.28%；深成指數收報11072，揚1.08%；兩市成交合計增至7080億元人民幣。
42隻藍籌股走高，騰訊（700）升1.45%，收報391元；友邦（1299）揚1.41%，收報83元；平保（2318）走高1.75%，收報96.05元；中移動（941）彈高3.66%，收報69.4元。相反，本地地產股積弱，領展（823）下滑0.96%，收報82.7元，為表現最差藍籌股。
濠賭股普遍向好
澳門確診首宗「武漢肺炎」，但濠賭股普遍造好。金沙中國（1928）漲2.32%，收報41.95元；澳博控股（880）揚1.81%，收報9.58元；銀娛（027）彈1.5%，收報57.6元；美高梅中國（2282）走高0.77%，收報13.04元；永利澳門（1128）升0.54%，收報18.72元。新濠國際（200）下跌0.91%，收報19.62元。
手機設備生產商跑出，計劃今年鞏固海外市場的小米（1810）急彈8.93%，收報13.9元；舜宇（2382）抽升5.01%，收報144.6元，為表現最佳藍籌股。
耀才證券研究部分析員鄧均樂稱，港股急插兩日後，周三恒指作出技術性反彈，重返二萬八關口，但上方阻力重重，加上肺炎疫情未見解決，難料日後的影響程度，建議投資者借反彈機會減磅，無持貨者則暫以觀望態度為主。