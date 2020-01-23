市場關注惠譽會否再度下調本港信貸評級，Schwartz表示，去年九月下調香港信貸評級及經濟前景，是由於近年香港在一國兩制下享有的經濟和政府管治的高度自主逐漸被侵蝕，中央對香港事務發聲的程度愈來愈高。下調香港評級，正反映一國兩制的指標正受挑戰，認為香港的評級前景面臨壓力。不過，他相信負面展望會維持一至兩年，主要觀察一國兩制的自治程度，以及會否影響國際對本港投資取態。
中港過份融合 惠譽或再降級
市場關注惠譽會否再度下調本港信貸評級，Schwartz表示，去年九月下調香港信貸評級及經濟前景，是由於近年香港在一國兩制下享有的經濟和政府管治的高度自主逐漸被侵蝕，中央對香港事務發聲的程度愈來愈高。下調香港評級，正反映一國兩制的指標正受挑戰，認為香港的評級前景面臨壓力。不過，他相信負面展望會維持一至兩年，主要觀察一國兩制的自治程度，以及會否影響國際對本港投資取態。
武肺殺到港現兩高疑個案
香港昨日發現兩宗高度懷疑感染新型冠狀病毒的個案，一名三十九歲男患者周二由武漢乘搭高鐵抵港，被檢疫人員發現有發燒等症狀，男患者經兩次化驗結果均對病毒呈陽性反應，昨晚轉送至瑪嘉烈醫院作進一步檢快速測試呈陽...
2020-01-23
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河北副省長遭雙開 違紀違法收受賄賂
近日發生多宗中國官員涉貪或違紀作出處分的消息，繼早前的國際刑警前主席孟宏偉因受賄罪成，判監十三年半後；又發佈一起河北省政府副省長兼黨員李謙因嚴重違紀違法而被「雙開」，即被開除黨籍和公職。有媒體更表示，...
2020-01-23
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警告不要再滋擾 哈里梅根擬告「狗仔隊」
不再履行皇室職務的英國哈里王子和夫人梅根繼續成為傳媒和「狗仔隊」的焦點。多份報章及網站日前刊登梅根在加拿大帶著兒子外出及溜狗的照片，又引起兩夫婦不滿。他們於周二發出警告，要求傳媒不要再滋擾，並威脅會採...
2020-01-23
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屋苑連錄議價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接個案，美聯區域經理佘錦驊表示，西灣河逸濤灣3座中層D室，面積860方呎，三房連套房間隔，望海景，原叫價2100萬，議價後減至1968萬易手，呎價22884元，買家...
2020-01-23
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IBM上季收入扭轉劣勢 武漢疫情擴散 美股仍升32點
武漢肺炎疫情擴大，美國西雅圖更出現首宗確診病例，但暫時對美股影響輕微。杜指昨晚早段上升120點報29316點，納指亦升55點報94265點。歐洲的英、法、德股市中段微跌。期指夜市中段報28211點，跌...
2020-01-23
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阿諾特雲迪積克一傳一頂 歲晚死球獵惡狼
利物浦在領隊高普入主初期並不擅長應付死球，但在後者悉心調較下變成這方面的專家，本季英超至今僅三個失球來自死球，進攻就有十球靠死球攻勢取得。紅軍今晚年廿九英超作客防反能手狼隊，正好用這殺手鐧來獵「狼」。 高普一五年接掌利物浦後在各方面改造球隊，去季英超共有二十個入球來自死球冠絕群雄，本屆至今亦有十球靠死球取得同樣位列聯賽之首，包括上輪主場2:0勝曼聯，就是由右閘阿歷山大阿諾特開出角球，中堅華基爾雲迪積克接應頂入先開紀錄。 夾頓夾熟屢建戰功 紅軍死球攻勢之所以威力無限，全因有出色的劊子手和終結者。目前主理球隊所有死球的右閘阿諾特，今季九個英超助攻中有四個來自角球，一個靠罰球取得...
2020-01-23
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搶閘出擊 CX-30玩動感
那邊廂豐田預售6月抵港C-HR玩樂車聽聞勁收六百張定單，這邊廂萬事得搶先推出全新CX-30，取代以往CX-3市場位置，配備2公升Skyactiv-G引擎和前驅，售價$279,990起，定位在同廠CX-...
2020-01-23
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擇吉日 避相沖 李丞責傳授攝太歲攻略
周六便踏入鼠年，不少犯太歲人士都會去廟宇「攝太歲」，祈求來年一切順利平安，而2020庚子年則有5個生肖沖太歲，分別是鼠、兔、馬、羊、雞。究竟邊日去攝太歲最好？當中又有甚麼規矩要跟足？著名堪輿學家李丞責...
2020-01-23
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社論——保衞香港 全民抗疫
武漢新肺炎迅速擴散，本港嚴防多日，昨天失守，確診兩宗高度懷疑新肺炎病例，其中一名是居住武漢的男子，乘高鐵來港。由於病毒可以人傳人，現在每一個人都要盡本份，做好個人衞生，繼而在全社會推動大消毒，全民抗疫。 新冠狀病毒殺入，港府要調整策略，不再防疫，而是抗疫。首要工作，是阻截超級傳播者入境，防止病毒傳開，即時對所有由內地來港人士，不論是海陸空等交通途徑，要求填報健康狀況，大有必要，以便追蹤和管控。各大交通工具須即時消毒，避免淪為病毒溫牀。 本港內部當務之急，是切斷病毒人傳人，現在是關鍵時刻，對所有病例接觸過的人士，展開醫學追蹤，作隔離監察，必須快速到位，才能減少第三波社區爆發的...
2020-01-23
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馬場浮世繪——希威森谷戰開齋
希威森挾南非冠軍名銜今季來港客串，可惜跑了多時只憑「興爾」在泥賽贏過一W，但昨晚豬年送歲賽此子終於再度報捷，在第七場憑時廄「奇真」爆出四十倍大冷W，開心迎接鼠年！ 馬場浮世繪
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