中港過份融合 惠譽或再降級

評級機構惠譽於去年9月下調本港信貸評級，由第二高的AA+下調至第三高的AA，經濟前景降至「負面」，為近24年首次。惠譽亞太區主權評級主管Stephen Schwartz昨天表示，相信負面看法會維持一至兩年，而隨著中港融合加深，日後或再調低本港信貸評級。



市場關注惠譽會否再度下調本港信貸評級，Schwartz表示，去年九月下調香港信貸評級及經濟前景，是由於近年香港在一國兩制下享有的經濟和政府管治的高度自主逐漸被侵蝕，中央對香港事務發聲的程度愈來愈高。下調香港評級，正反映一國兩制的指標正受挑戰，認為香港的評級前景面臨壓力。不過，他相信負面展望會維持一至兩年，主要觀察一國兩制的自治程度，以及會否影響國際對本港投資取態。