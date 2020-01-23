武肺疫情短期倘失控 內地消費業首當其衝

武漢肺炎近日肆虐內地，市場關注是次來勢洶洶的疫情對中國經濟影響，不少研究團隊認為，在經歷「沙士」一役後，中國當局應已吸取應對疫情的經驗，不過如果是次疫情無法在短期內受控，首當其衝的當是服務業以及消費行業，疫情擴散亦有機會成為中國經濟下行主要風險之一。



瑞銀亞洲經濟研究主管兼首席中國經濟學家汪濤指，「歷史不會重演，但總是驚人地相似」，但他相信中國應已從沙士疫情中汲取經驗，如果短期內疫情擴散沒有得到明顯抑制，今年上半年多個行業都會受到明顯衝擊，尤其是零售、旅遊、酒店和餐飲、運輸等行業。



他又指，受此影響，政府可能會加碼政策寬鬆力度，來應對疫情帶來的下行壓力，以及直接影響的相關行業，預計年內央行會再降存款準備金率50個基點、降低中期借貸便利（MLF）利率10至15基點，從而保持銀行間流動性寬鬆，引導市場利率下行。



或加碼政策寬鬆



美銀就指，是次疫情中國政府反應迅速，更新情況更為主動，再加上病毒死亡率較低，預期新型冠狀病毒肺炎對股市的影響，較03年非典型肺炎（沙士）小。若情況轉差，對教育、旅遊、交通、餐飲零售和地產將會有負面影響，不過就利好電子商貿、食品、醫護以及人壽保險。



另外，高盛亞太區首席策略分析師慕天輝表示，目前武漢肺炎的發展難以預計，而內地春運亦令各地人士來往都更加頻繁，令投資者更加擔心，再加上中港股市的估值早前偏高，投資者或可先沽貨，待農曆年長假過後，再視乎疫情發展更加明朗，再作部署。



野村證券中國區首席經濟學家陸挺則認為，內地農曆新年假期將至，武漢肺炎疫情可能在未來數月內惡化，再加上現時並沒有對應的有效疫苗，疫情發展亦只處於早期階段，目前的死亡率有可能被低估，因是次疫情與沙士非常相似，預計會對中國經濟，尤其是服務業，造成更大的下行壓力。



