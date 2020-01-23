  • 2020年1月23日 星期四
  • 21º
  • 93%
熱門： 武漢肺炎封城人傳人天宇海港珠澳橋

日報新聞 > 財經

經濟下行 去年地方發債4.36萬億

2020-01-23 列印
　　中國經濟下行壓力持續，地方政府債券繼續增長。中國財政部公佈，去年全國發行地方政府債券4.36萬億元（人民幣，下同）。其中，發行一般債券1.77萬億元，發行專項債券2.59萬億元。

  財政部數據顯示，按用途劃分，去年發行新增債券3.06萬億元，發行置換債券和再融資債券1.31萬億元。去年地方政府債券平均發行期限10.3年，其中一般債券12.1年，專項債券9年；平均發行利率3.47%，其中一般債券3.53%，專項債券3.43%。

  若單計去年12月，內地發行地方政府債券379.87億元。其中，發行一般債券39.87億元，發行專項債券340億元；按用途劃分，發行新增債券206.66億元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd