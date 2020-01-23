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騰訊斥12億全購挪威Funcom

2020-01-23 列印
　　內地遊戲巨頭騰訊（700）再度出手，向挪威遊戲開發商Funcom提出自願現金要約，作價每股17克朗，斥資共13.3億挪威克朗（約11.51億港元），全資收購該公司。Funcom現時在挪威奧斯陸證券交易所掛牌，若以消息公布前一日的收市價1.32歐羅計算，溢價27.3%。

  是次收購的主角Funcom其後發文表示，對騰訊的收購表示歡迎，首席執行官Rui Casais表示，公司一直與大股東騰訊有着良好的合作關係，相信騰訊作為遊戲領域的領先公司，能夠運用其影響力和對營運的見解，助Funcom更上一層樓。

  早在去年，騰訊已經對該公司進行初步收購，完成收購後持有其29%的股份，已成為第一大股東。

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