TVB陳國強退休賣股 股價升6.1%未交代買家

市傳逾月的電視廣播（511，TVB）高層換血成真，TVB公佈「殼王」陳國強將全身而退，於立春2月4日卸任主席職務並退休，同時悉售TVB所有持股，惟未有交代新買家及下任主席人選。據了解，TVB其他股東權益將維持不變，而今次股權轉讓已獲真正大股東黎瑞剛同意。TVB股價昨日飆升6.1%報12.6元。



TVB昨日公佈，陳國強將於2月4日辭任主席在內所有董事局職務；並已簽署有條件買賣協議，出售持有TVB大股東Young Lion（YL）的所有股權，而該交易須向通訊局申請並獲取批准。完成交易後，陳國強將展開退休生活。



陳國強黎瑞剛關係友好



李寶安向本地媒體表示，陳國強與黎瑞剛至今保持友好關係，TVB正待陳國強未來數天進一步向通訊局交代後，望再公佈最新股權變動及新主席人選。TVB則表示，陳國強售股後，各股東持有的經濟權益維持不變，目前未獲授權透露新買家資料。



據公開資料顯示，TVB大股東YL持股26%，當中陳國強持有YL6%股權，黎瑞剛為首的華人文化持股79.01%，台灣女富商王雪紅及關連人士共持14.99%。由於YL乃同股不同權架構，陳國強雖持股最少，但投票權反而最多，達56.51%，去年獲通訊局確認是TVB的表決控權人，故新買家在TVB的角色亦舉足輕重。



TVB董事局亦發信，重提發展面臨壓力與挑戰，不得已重組部分業務流程，包括上月裁減一成約350人，又指出近期董事局新調整，將為TVB帶來新的資源、新的治理、新的動力，並肩負其「歷史擔當」，為社會及市民長祈福祉盡心盡力。



現年65歲的陳國強於2011年牽財團入主TVB，2015年出任主席至今，期間邀請「中國梅鐸」之稱的黎瑞剛加入YL。



TVB昨日股價急升6.1%報12.6元，成交額達2200萬元，為七個月新高。金利豐金融證券研究部董事黄德几認為，昨日股價大升主要是陳國強正式賣股，為市場掃除不明朗因素，料股價能靠穩。



