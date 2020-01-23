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大股東增持至48% 珠控獲提全購

2020-01-23 列印
　　珠海控股（908）獲控股股東增持股權至近48%。珠海控股昨開市前宣佈，控股股東珠海九洲控股，以現金代價9550萬元，向LBS Bina Group Berhad收購7893萬股股份，佔公司已發行股本的5.53%，相當於每股待售股份1.21元。

  公告稱，收購完成後，控股股東及其一致行動人士，將合共擁有珠海控股6.815億股股份，於公司持股增至47.73%；因此要作出強制性有條件現金要約，每股要約股份為1.21元。要約完成後，集團將繼續經營其現有主要業務，以及維持上市地位。

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