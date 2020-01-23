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聯通盈喜料多賺逾一成

2020-01-23 列印
　　上市公司的傳統業績期將至，多間公司提早預告經營以及盈利狀況。當中，中國聯通（762）於昨日收市後發盈喜，雖然受到提速降費、市場飽和、激烈市場競爭以及4G流量紅利逐步消退的影響，本年度移動服務收入按年有所下降，但得益於其他業務以及良好的成本管控，預計2019年中聯通股東應佔盈利約為113億元人民幣，按年上升10.8%。

　　中國聯通又預計，去年全年移動服務收入的降幅會較首三季度的負6.1%有所收窄。不過，得益於創新業務快速增長的拉動，2019年固網服務收入預計將繼續保持良好增長，另外整體服務收入亦預計可以企穩，並且略有小幅回升，再加上其成本管控到位，因此預計去年全年純利能增一成。

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