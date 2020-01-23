中環IFC外望——港人冀退休擁339萬 近七成人夢碎

進入長壽時代，人們退休後的歲月比以往更長，也需要更加充足籌備。友邦香港（1299）公佈理想退休生活調查，港人冀擁339萬作為退休資金，理想退休年齡平均為61歲。但實際情況是有66%港人退休儲備不足，即約每三個受訪者，就有兩個退休後「唔夠錢使」。退休儲備缺口中位數更達201萬港元，創歷次調查新高。



根據調查報告顯示，受訪者每月用作退休儲蓄或投資的中位數為5289元，較上期調查下跌8%。有46%受訪者無明確退休儲蓄或投資計劃，無計劃的受訪者預計平均48歲才開始制定計劃，更有26%受訪者沒有或不懂為退休後的醫療費用作預算。



友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡（圖右）指，有市民不但儲得少又儲得遲，致近七成人儲備缺口突破200萬港元大關。提醒市民須及早糾正退休規劃誤區，發揮複息效應，利用長線時間提升回報。



耀才賀上市10年 股東員工齊過肥年



面對政局動盪，肺炎疫症壓境，好多公司都大嘆生意難做，不過凡事總有例外。好似耀才證券（1428）昨日就宣佈，為慶祝上市踏入十周年，宣佈派發特別息每股80仙，預期將於下月28日以現金派付。耀才股價昨日收報1.75元，單計特別股息，股息收益率已經接近46%，可謂相當驚人。



派特別息得益的是股東，但原來員工也有收穫。耀才決定派發總數高達八位數字的年終花紅給全體員工，個別員工取得的花紅，更超過10個月人工，以現時經濟環境嚟講，實在十分豐厚。



除咗大派花紅之外，耀才亦舉行周年晚宴，並且仲有兩名特別嘉賓出席，就係「舖王」鄧成波（波叔）及其兒子鄧耀昇。波叔一場嚟到，當然不會兩手空空，每名耀才員工都獲贈賀年食品，耀才主席葉茂林亦送出總值超過七位數字的現金以及獎品，人人盡興而歸。



高瞻