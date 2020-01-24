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武漢封城 震散港股 華疫情恐擴大 杜指挫逾144點

2020-01-24 列印
■市場擔心武漢肺炎疫情擴大，杜指周四早市曾下跌219點。
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　　武漢肺炎疫情擴大，甚至要封城，消息不但震散港股，歐美股市亦受累。杜指周四早市下跌219點報28966點，納指亦跌49點報9334點，標普指數跌19點報3301點。

　　肺炎疫情惡化，攻陷內地多個省份，國家衞健委公布，25個省累計報告確診病例上升至571宗；武漢市宣布「封城」，市民無特殊原因不得離開。分析師指出，除內地及本港股市受拖累外，歐美股市亦受累，不少投資者擔心中國經濟前景受損。

        杜瓊斯工業平均指數今晨二時報29041點，跌144點；納斯達克指數報9362點，跌21點。滙控（005）美國預託證券價格曾見58.64港元，較香港收市價跌0.31港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見382.64港元，較香港收市價跌2.96港元。

        數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數21.1萬人，按周增加6000人，預期為21.4萬人。

        歐洲英、法、德股市中段均下跌約半個百分點。

滬指失守3000點關

        歐洲央行昨天議息後維持貨幣政策不變，維持存款利率負0.5厘，基準利率及邊際貸款利率為零及0.25厘，亦繼續每月購債200億歐羅。歐洲央行行長拉加德表明現有貨幣政策不變，估計需要在一段頗長時間內保持高度寬鬆的貨幣政策。

        昨日A股急瀉，滬指失守3000點關口，而市場也憂慮疫情將在本港擴展，恒指跌穿28000點大關，並考驗俗稱「牛熊分界線」之250天線（27704點），最多曾瀉634點，創去年12月19日以來新低。恒指收造27909點，下跌431點。市場交投熾熱，總成交1187億元。

        藍籌股近乎全軍覆沒，僅一隻恒指成分股錄得上升。強勢股亦未能「免疫」，被市場稱為「ATM」的三大科網股亦遭洗劫，阿里巴巴（9988）跌2.29%；騰訊（700）挫1.38%；美團（3690）收市挫5.26%。

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