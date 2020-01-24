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人民幣跌穿6.93

2020-01-24 列印
　　市場對武漢肺炎疫情的恐慌進一步擴大，人民幣兌美元匯價昨日續跌，跌穿6.93關口；在岸人民幣急跌逾300點子，離岸人民幣亦回吐逾200點子。市場認為，中美首階段貿易協議利好已被消化，料短期內人民幣或會於6.9附近上落。

　　新型肺炎疫情持續擴散，武漢更宣布封城，利淡中國經濟表現，市場避險情緒繼續升溫，在岸人民幣昨日一路向下，一度低見6.9343，大跌309點子或0.45%；截至昨晚8時，報6.933，跌296點子或0.43%。離岸人民幣亦形勢不妙，一度低見6.9341，跌236點子或0.34%；截至昨晚8時，報6.9283，跌178點子或0.26%。另據中國外匯交易中心公佈，人民幣中間價報6.8876，較上一交易日下跌23點子。



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