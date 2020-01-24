外匯基金賺2472億 勁升21倍歷年第二高

受惠去年主要央行採取寬鬆貨幣政策帶動股市及債市皆升，去年外匯基金的投資收入按年勁升21.7倍，至2472億元，為歷來第二高水平，投資回報率為6.2%，遠遠跑贏通脹。單計第四季，投資收入為453億元，按年扭虧為盈。



去年外匯基金的股債投資表現理想，均錄得過千億元的投資收益。股票投資賺1224億元，扭轉前年損手局面，其中港股賺221億元，其他股票大賺1003億元。債券的投資收益則達1144億元，按年增近1倍。不過，外匯估值續蝕，虧損按年擴大44%至103億元，主要受到去年尾港匯轉強拖累。



金管局總裁余偉文解釋，去年外匯基金的股債投資收益不俗，是由於去年全球主要央行採取寬鬆貨幣政策，令股債市得到支持所致。



投資回報6.2%



展望來年，他指，投資環境充滿挑戰，儘管中美最近簽署第一階段的貿易協議，市場不穩定因素有所緩和，環球經濟似乎有回穩迹象，但隱憂仍然存在。中美後續的貿易談判進展、英國脫歐如何落實，以及中東不斷演變的局勢，都有可能左右市場氣氛。



此外，全球利率已處低位，再調節空間有限。現在不同市場的資產估值已達較高水平，若全球經濟未見明顯反彈，市場是否能維持上升動力實屬疑問。



就今年外匯基金表現是否難勝去年，他謂，「今年投資環境唔容易，好難預測今年（外匯基金）的成績如何」。他又說，金管局會密切留意市場發展，有需要時調整投資策略，並持續多元化投資。



外匯基金投資辦公室首席營運官朱兆荃補充，鑑於資產市場已上升不少，雖然不能說沒有再升的機會，但風險就愈來愈高。因此，為慎重起見，「我哋會有啲防禦性嘅對策，在某程度我哋會增加多啲現金嘅投資」，以免市場波動時會帶來太大的影響。



