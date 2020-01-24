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中證監研放寬外資持股上限

2020-01-24 列印
　　中國證監會正在研究提高外資對中國上市公司持股上限的可能性，副主席方星海在瑞士達沃斯接受採訪時表示，鑑於亞洲其他國家和地區的有關上限較高，有可能將上限提高到30%以上。

　　在內地，外資持股比例向來有三條紅線。根據內地證監會規定，外資對單個上市公司的持股比例的警戒點、暫停買入點、強制減持點分別為26%、28%、30%。一旦達到28%，滬深股通只能賣出，不能買入，直到持股比例跌至26%以下。

　　方星海口中的30%即指外資對單個上市公司持股比例的暫停買入點，有可能從28%的上限放寬到30%或以上。

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