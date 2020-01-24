  • 2020年1月24日 星期五
  • 21º
  • 92%
熱門： 武漢肺炎口罩團年飯新年企圖謀殺

日報新聞 > 財經

日清組合營企業 上海售日本產品

2020-01-24 列印
　　日清食品(1475)擴大在中國從事進口及銷售日本品牌食品及飲料業務，與大昌東峰總經理劉峰訂立股東及合作協議，將成立一家合營公司，日清佔當中八成一股權。合營公司將於上海成立一家外商獨資企業，而合營企業及中國外商獨資企業，將於中國從事進口及銷售日本品牌食品及飲料，計劃今年第二季度在上海開業。

  日清執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆表示，成立合營公司可以令產品更多元化及擴大集團於中國的分銷渠道，開拓新收入來源。

  今次成立的合營公司計劃成為一家控股公司，亦會再成立一家中國外商獨資企業。合營公司及中國外商獨資企業主要在上海等一線城市從事進口及銷售廣泛的日本品牌食品及飲料，今年第二季度可以開展業務。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd