日清組合營企業 上海售日本產品

日清執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆表示，成立合營公司可以令產品更多元化及擴大集團於中國的分銷渠道，開拓新收入來源。
今次成立的合營公司計劃成為一家控股公司，亦會再成立一家中國外商獨資企業。合營公司及中國外商獨資企業主要在上海等一線城市從事進口及銷售廣泛的日本品牌食品及飲料，今年第二季度可以開展業務。
武漢肺炎入侵港澳，兩地各確診兩宗病例，本港昨晚再傳出一宗高度疑似個案。澳門當局昨早率先公佈取消新春花車匯演，澳門特首賀一誠更不排除有需要時關閉賭場。香港方面，署理行政長官張建宗昨晚公佈，為了公眾安全起...
2020-01-24
近日網上流傳一段八位年輕女子在馬路上跳舞的短片，原本上載者是想藉此紅爆網路，但事與願違，她們只是被中國的交警快速找上門，理由是她們導致「這些司機注意力不集中」。 據內媒報道，此短片是廣東揭陽一間舞蹈培訓中心拍攝的，中心讓一批女學員以馬路作舞台，在車流中跳舞拍短片。 片段所見，該八名年輕女子佔據現場兩條行車線，然後全情投入跳舞，部份動作更需要躺在地上並高舉雙腿完成。在她們跳舞期間，經常有車輛駛過。根據交警片段的備註，有車輛被逼越雙黃線及逆線行車，而其他車輛為了遷就她們都會在駛過時慢駛。 內媒引述廣東揭陽公安局交警支隊副大隊長林曉波指責她們行為危險，他表示這會「導致這些司機注意...
2020-01-24
美國二十七年以來首次再現致命乙型流感病毒，根據美國疾病預防控制中心（CDC）最新數據顯示，二○一九年到二○二○年全美範圍已有一千三百萬人感染，造成至少六千六百人死亡，加州、紐約均在高危城市之列，堪稱過...
2020-01-24
據《星島地產網》報道，二手再錄用家入市個案，美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳新都城1期3座中層A室，面積420方呎，兩房間隔，獲同區換樓客承接，以686萬成交，呎價16333元。據悉，原業主於1...
2020-01-24
武漢肺炎疫情擴大，甚至要封城，消息不但震散港股，歐美股市亦受累。杜指周四早市下跌219點報28966點，納指亦跌49點報9334點，標普指數跌19點報3301點。 肺炎疫情惡化，攻陷內地多個省份，國家...
2020-01-24
多蒙特新援艾寧夏蘭特處子戰表現技驚四座，成為德甲史上第七位首戰就完成帽子戲法的球員。教練法華利有信心此子經過一段時間磨合後，今晚聯賽可再交出高水準演出，勢擊退不擅客戰的科隆送豬迎鼠，讓球主客和讓兩球「主勝」可取。 夏蘭特上場德甲踢了三十四分鐘便連中三元，助球隊作客5:3反勝奧格斯堡。經過多一星期磨合後，教練法華利直言前者已經完全融入球隊︰「他融入得很快，在訓練時的跑位非常出色，與隊友配合得很好，當然還有可以進步的空間。」 法華利讚融入快 這名十九歲鋒將與隊友漸增默契，加上身邊有助攻力不俗的查頓辛祖、杜根夏薩特不斷送上彈藥，豬年最後一戰有望延續腳風。再者，科隆今季聯賽...
2020-01-24
傳統新春習俗以象徵吉祥的元素為主，炮竹金鑼備滿堂紅和黃金滿屋的喜慶意韻。賀年菜餚而言，除了上期提及的吉祥紅饌，還有滋味十足的金黃菜式。 意頭素饌 傳統新春大年初一按習俗茹素，若追溯起源，則眾說紛紜，有...
2020-01-24
武漢首現的新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，武漢市昨日封城，全國高度戒備防疫、抗疫，多部原定在內地春節檔期上畫的賀歲電影，包括《緊急救援》、《奪冠》、《唐人街探案3》、《囧媽》、《急先鋒》、《姜子牙》和《...
2020-01-24
豬年將成過去，這一年困難重重，外圍爆發中美貿易戰，困擾本港經濟。踏入下半年，反修例行動掀起波瀾，社會充滿戾氣，迄今未解決。怎料接近年尾，湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，香港確診兩宗病例，導致人心惶惶。回望過去一年，的確不是一個好年頭，但豬年今日終結，鼠年明天到臨，港人不會忘記豬年的種種教訓，是時候作出改變，迎接鼠年的新挑戰。 不論開心與否？成敗也好？送豬迎鼠，大家應好好反省過去一年所發生的事，從中總結經驗，吸取教訓。若發現有任何不足之處，應該努力改善，提升自己的能力，更好地裝備自己，為新一年開創更好的局面。 不但市民應如是，特區政府經歷過去一年的風風雨雨，也必須深徹檢討，在豬...
2020-01-24
彭國年由一月一日才開始客串，至今已贏出四場頭馬，成績甚好，不過昨晨他透露會按原定計畫，待客串牌照至二月底屆滿後，便不會申請延期，因有多位法國練馬師都希望他稍後會返法國，於新馬季效力，但他指享受在港策騎，大有機會於今年冬季再申請來港。 馬場浮世繪
2020-01-24