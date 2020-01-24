Altaba續減持阿里 兩度出售套現86億

阿里巴巴（9988）本周股價回吐超過3%，其股東之一，前身為雅虎的Altaba（美：AABA）繼續減持阿里股票，近日已將手上剩餘的500萬股美國存託證券（ADS）全數出售。



Altaba近日在其官網宣佈，在1月13日至1月21日，已先後兩次合共將持有500萬股阿里美國存託證券（ADS）（相當於4000萬股普通股），以均價225.72元出售，預計合共套現11億美元（折合約85.8億元）。



據悉，Altaba因其業務表現一落千丈，由去年開始已經尋求其股東的批准全面清算及解散，出售手上持有的所有阿里股份，最近一次出手，是在今年1月13日，套現2.29億美元（折合約17.86億港元）。



騰訊遭大股東減持0.4%



另外，繼「股王」騰訊（700）董事局主席馬化騰兩年以來首度減持股份後，騰訊再遭到大股東南非互聯網巨擘Naspers間接減持逾0.4%的股權。騰訊昨日股價繼續下挫，收報385.6元，跌1.38%。



騰訊最大股東的Naspers，近日宣佈將出售其控股公司Prosus的2200萬股股份，持股比例由73.8%減至72.5%。而該南非電商Prosus是去年Naspers分拆在阿姆斯特丹證券交易所掛牌的子公司，前身為Myraid International Holdings（MIH），直接持有騰訊31%的股份。不過，Naspers行政總裁Bob van Dijk近日接受外媒訪問時曾表示，目前無意出售更多的騰訊股票作其他投資，對目前的狀態感到滿意。







