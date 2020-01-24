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中生維亞兩大藥企 分別發外幣可轉債

2020-01-24 列印
　　農曆新年臨近，藥企也紛紛加入融資潮。中生製藥(1177)公布，發行7.5億歐羅2025年的零息可轉換債券。債券初步換股價每股19.09元，較昨日收市價11.56元，溢價約65.14%。若悉數兌換股份，將換成3.38億股，約佔擴大後公司股本2.69%。債券發行所得資金擬用於研發開支、建設生產設施、銷售及營銷及一般企業用途。

         去年5月上市的維亞生物(1873)也發行1.8億美元可轉債，年息2.5厘。債券初步換股價每股5.74元，較昨日收市價4.48元，溢價約28%。若悉數兌換股份，將換成2.4億股，約佔擴大後已發行公司股本13.5%。

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