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安捷利內地合資 43億購四公司股權

2020-01-24 列印
　　安捷利實業（1639）昨公佈，其間接持有6%股權的合資公司安捷利美維電子（廈門），以總代價5.5億美元（約合42.8億港元），有條件收購4家內地公司的全部股權。

        該公司指出，收購主要是因董事局預期，該收購事項或會增強未來潛在收益，及該公司投資增長，有利於公司業務發展。購買價將根據買賣協議中指定的條款進行計算及調整，包括庫存、應付帳款、現金、債務及若干應收帳款。買賣協議項下擬進行的買賣，將於協議所載先決條件獲達成後完成。

        公告顯示，所收購的公司為廣州美維電子、上海美維電子、上海美維科技，以及上海凱思爾電子。

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