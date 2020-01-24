﻿中環IFC外望——滙豐港員工每人收五舊水利是

市道轉差之下，滙豐利是就冇縮水。滙豐尋日發內部公告，將向所有香港員工派500蚊電子利是，銀碼同去年一樣，獎勵佢哋為公司及客戶嘅貢獻，兼職員工也有份。截至去年9月底，滙豐集團係香港嘅員工有3.2萬名，即係一共派咗逾千萬蚊。



「一姐」滙豐香港區行政總裁施穎茵（Diana Cesar）昨日朝早就發電郵話，即使今年不確定性持續，亦有信心大家可以克服挑戰，繼續成長。最後仲「恭喜大家發財」。



滙豐發言人就話，該行希望藉著農曆新年，感謝各位同事過去一年嘅努力，所有香港員工都可受惠，包括長期僱員、長期兼職僱員、合約僱員、時薪兼職僱員，同埋在港發薪嘅海外派遣僱員。電子利是將於下一個出糧日透過出糧戶口發放。



有線梁淑儀過檔馬會慈善部主管



早前有線營運總裁梁淑儀意外請辭，外界一直未知其行蹤，終於要水落石出。據本地媒體報道，原來喺要過檔去馬會做慈善事務部嘅主管，為馬會嘅慈善項目出謀劃策，相信未來或會有更多慈善項目推陳出新。



即將卸任的梁淑儀，早前曾經現身有線新聞OTT App發布會，罕有地解話長達十幾分鐘後，當日晚上閃電宣佈請辭營運總裁一職。雖然已經請辭，但其在記者會後，亦繼續詳盡地介紹該應用程式的後續發展，相信也是其回巢有線，為有線創造的最後一個作品。



她曾經係電訊業界資深人士，不過在八年前，佢就放棄香港移動電訊（CSL）大眾客戶市場總裁呢一個高薪職位，轉投長者安居協會行政總裁，希望為銀髮階層盡一份力，相信當年在做行政總裁時已經同馬會有不少合作，所以今次由有線轉戰馬會，睇嚟都係一份非常合佢心水嘅新工作，希望佢今次回歸慈善行業，可以為呢個社會再多作貢獻啦。



高瞻