內地正評估疫情影響 跌後反彈 杜指升185點

雖然疫情持續，但經過上周一輪狂跌之後，外圍股市出現技術反彈。全球正在評估新型肺炎對經濟的影響，美股反彈逾200點。杜指早段報28500點，升244點；標普500指數報3249點，升23點；納指報9254點，升103點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報28441點，升185點；納斯達克指數報9270點，升119點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見56.04港元，較香港收市價跌0.46港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見383.26港元，較香港收市價升3.26港元。



IMF對中國經濟韌性充滿信心



國際貨幣基金會（IMF）總裁格奧爾基耶娃在社交媒體上表示，IMF對所有受到新型冠狀病毒肺炎影響的人士表示誠摯慰問，並表示支持近來中國政府為應對疫情在財政、貨幣和金融等領域採取的措施。她說，中國經濟繼續展現出「極強的韌性」，IMF對此「充滿信心」。



中國受新型肺炎影響最嚴重，市場消息指出，中國官員正在評估新型冠狀病毒疫情對政府工作計劃的影響，其中包括是否調整今年經濟增長目標。



內地擬進一步提振經濟



全年經濟增長目標通常是最高領導層在每年12月舉行的中央經濟工作會議上批准後，於翌年3月舉行的全國人大會議上公佈。經濟學家早前預期今年經濟增長目標為6%左右。



據悉，中國官員也在考慮採取進一步的經濟提振措施，包括提高預算赤字率上限，上調專項債發行規模等。今年全國人民代表大會會議原定3月5日開始，但受疫情影響可能推遲召開。



紐約油價跌穿50美元



油價下挫，紐約期油一度跌穿50美元關口。收市時略回穩，紐油收報50.11美元一桶，跌1.45美元，跌幅2.8%。新型冠狀病毒肺炎令投資者擔心石油需求減。布蘭特期油亦跌穿55美元，跌至一年低位。



恒指三日連插逾1600點後，表現反覆，好淡拉鋸，盤中曾跌167點低見26145點，創去年12月5日以來低位，最後靠穩收報26356點，微升44點。大市成交飆升，成交額達1366億元。人民銀行預早派發「定心丸」維穩，開展1.2萬億元人民幣公開市場逆回購操作。



藍籌股方面，恒安（1044）升2.89%收報58.65元；工行（1398）升0.77%，收報5.26元。本地藍籌受壓，港鐵（066）跌0.46%，收報43.7元；領展（823）創逾一年低，低見77.1元，跌1.08%，報78.15元；長實集團（1113）走低1.49%，收報49.45元。有分行關閉的中銀香港（2388）跌0.39%，收報25.85元；同樣有分行關閉滙控（005）跌0.62%，收報56.5元。