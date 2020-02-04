澳洲上周六起禁止所有到過中國的外籍旅客入境後，大批中國留學生無法入境，但有中國留學生竟宣稱成功修改入境登記卡，將出境地由中國內地改為香港，在布里斯班機場入境。 這名弄虛作假的留學生接受澳洲傳媒訪問時指出，當晚深夜飛機降落後得知禁令，臨時修改入境登記卡，幸而獲海關放行，又指海關只留意入境的人，並沒有檢查他的行李。 亦有內地留學生經香港轉機到澳洲時，得知澳洲禁令要折返上海，但由於內地已經停止個人遊簽注，他未能出關取回行李。他說在香港機場無人協助，原本晚上回上海的航班亦無法趕上，結果在香港機場待了數小時，直至翌日才成功離開，形容在香港好像在國外，沒有在祖國的感覺。

2020-02-04