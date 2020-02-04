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人幣急跌失守七算

2020-02-04 列印
　　武漢肺炎疫情持續，昨日為春節假後首個交易日，在岸人民幣急跌1147點子，一度低見7.0256，跌逾1.6%，創近4年半最大單日跌幅；離岸人民幣亦回吐約200點子，一度低見7.0229，兩者雙雙失守7算關口。市場認為，短期內人民幣續跌空間，仍視乎疫情的發展情況而定。

　　據中國外匯交易中心公佈，人民幣中間價報6.9249，較上一交易日大幅回落373點子，創1月中以來新低。市場人士認為，短期匯率反應市場恐慌情緒，人民幣續跌空間仍視乎疫情發展而定，料短期內於7.02至7.04區間上落，亦仍需觀察人行後續操作。

　　國家外匯管理局前國際收支司司長管濤撰文表示，疫情對人民幣的衝擊屬臨時性。若疫情平復，人民幣匯率將由基本面因素決定其走勢。
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