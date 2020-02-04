A股復市滬深指重挫8% 國家隊或於2600點托市

武漢疫情肆虐，A股在鼠年首個交易日重創，開盤10分鐘近3000隻股份跌停板，市場期望的國家隊，就未見影蹤。其中，上證指數開盤更大瀉8.73%，盤中創1997年以來的單日最大跌幅紀錄，收市跌幅略為收窄，收報2746點，仍跌7.72%，創2015年8月以來最大單日跌幅；深成指數收報9779點，亦急插8.45%。兩市成交合計大縮至5194億元人民幣。



A股各板塊全線受壓，農業、運輸設備等板塊首當其衝大跌超一成；半導體、證券、房地產等亦插水近一成；僅得醫藥及醫藥器械相關股份逆市造好。



耀才證券研究部高級分析員黃澤航表示，昨日跌市大部份反映了投資者對疫情的預期，A股市場沽壓明顯，未來可能有技術性反彈，而疫情的拐點是大市觸底的關鍵。不過，接下來A股未必會繼續大跌，反而跌幅將逐漸縮窄。



從技術面看，大市在2700點位置有一定支持，跌至去年1月的2455點附近有難度。



2700點有一定支持



海通證券團隊亦預計，參照沙士期間A股走勢，昨日跌幅已比較充份，繼續下跌空間有限，料當前市場最多還有約3%的回調可能，建議想撈底的投資者靜待疫情過去後再入市，籲暫時按兵不動。



人行昨日開展1.2萬億元逆回購操作及下調中標利率，市場普遍認為對A股幫助不大。同時，中證監亦出招救市，路透引述消息人士透露，中證監敦促共同基金經理除非面臨投資者贖回情況，否則不要拋售股票。黃澤航稱，中證監的做法可避免惡意沽空力量，使市場得到緩衝，對A股長期有幫助，惟短期內不會馬上轉好。



投資者期待「國家隊」入場撐市，京華山一研究部主管彭偉新稱，反觀過去「國家隊」入市，成效都不大，反而吸引有心人利用此機會賺錢，估計今次不偏向此措施撐市。黃澤航則指，「國家隊」作用是短期內是扶住大市守住關鍵點位，但拉升大市較為困難，可期待「國家隊」在某些特別點位進場，2600至2700點可當做緩衝。



