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港去年末季GDP跌2.9%

2020-02-04 列印
　　反修例風波去年下半年愈演愈烈，本地生產總值（GDP）連續兩季收縮，第四季按年跌2.9%，略勝預期。全年計則下跌1.2%，為10年來首次見負。政府表示，今年經濟前景很視乎「武漢肺炎」疫情在港及亞洲的發展，或會進一步拖累消費和旅遊活動。

　　統計處昨日公佈，受到內部及對外需求表現疲弱拖累，上季GDP按年下跌2.9%，雖好過市場預期的3.9%，但收縮幅度較第三季的2.8%大，亦即連跌兩季，確認步入技術性衰退。而經季節性調整後，第四季GDP亦較第三季下跌0.4%。至於全年計GDP收縮1.2%，乃2009年以來再現全年跌幅，但較預期的跌1.4%為佳。去年第四季貨物出口受惠基數效應，按年跌2.6%，較第三季的6.9%收窄；但訪港旅遊業受嚴重打擊，服務輸出按年顯著大跌至25%。

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