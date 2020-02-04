統計處昨日公佈，受到內部及對外需求表現疲弱拖累，上季GDP按年下跌2.9%，雖好過市場預期的3.9%，但收縮幅度較第三季的2.8%大，亦即連跌兩季，確認步入技術性衰退。而經季節性調整後，第四季GDP亦較第三季下跌0.4%。至於全年計GDP收縮1.2%，乃2009年以來再現全年跌幅，但較預期的跌1.4%為佳。去年第四季貨物出口受惠基數效應，按年跌2.6%，較第三季的6.9%收窄；但訪港旅遊業受嚴重打擊，服務輸出按年顯著大跌至25%。
港去年末季GDP跌2.9%
統計處昨日公佈，受到內部及對外需求表現疲弱拖累，上季GDP按年下跌2.9%，雖好過市場預期的3.9%，但收縮幅度較第三季的2.8%大，亦即連跌兩季，確認步入技術性衰退。而經季節性調整後，第四季GDP亦較第三季下跌0.4%。至於全年計GDP收縮1.2%，乃2009年以來再現全年跌幅，但較預期的跌1.4%為佳。去年第四季貨物出口受惠基數效應，按年跌2.6%，較第三季的6.9%收窄；但訪港旅遊業受嚴重打擊，服務輸出按年顯著大跌至25%。
大橋機場深圳灣續開通 林鄭再封四關口 壓縮跨境人流
在前線醫護以罷工要求港府全面封關下，特首林鄭月娥繼上周三關閉六個口岸後，昨天宣佈擴大封關措施，今晨零時起，關閉羅湖、落馬洲、皇崗及港澳碼頭四個口岸，以進一步壓縮跨境人流。她否認「封關」安排與市民「作對...
2020-02-04
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澳洲華生修改登記卡入境 將出境地改為香港
澳洲上周六起禁止所有到過中國的外籍旅客入境後，大批中國留學生無法入境，但有中國留學生竟宣稱成功修改入境登記卡，將出境地由中國內地改為香港，在布里斯班機場入境。 這名弄虛作假的留學生接受澳洲傳媒訪問時指出，當晚深夜飛機降落後得知禁令，臨時修改入境登記卡，幸而獲海關放行，又指海關只留意入境的人，並沒有檢查他的行李。 亦有內地留學生經香港轉機到澳洲時，得知澳洲禁令要折返上海，但由於內地已經停止個人遊簽注，他未能出關取回行李。他說在香港機場無人協助，原本晚上回上海的航班亦無法趕上，結果在香港機場待了數小時，直至翌日才成功離開，形容在香港好像在國外，沒有在祖國的感覺。
2020-02-04
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倫敦再現刀手隨機斬人 事後遭擊斃 曾犯恐怖主義罪行
英國脫離歐盟後第三天，即發生恐怖襲擊。一名男子周日下午狂性大發，在倫敦南部一條街上揮刀隨意襲擊路人，斬傷三人，其中一人傷勢嚴重。兇徒被趕到的警員開槍擊斃。警方定性事件為恐怖主義。探員發現兇徒身上繫有假炸彈，並證實他是曾干犯與恐怖主義相關的罪行而被法庭判處入獄、一周前才獲釋出獄的二十歲青年蘇迪什‧安曼（Sudesh Amman）。 事發於當地時間周日下午二時許，地點是倫敦市中心以南大約八公里外的斯特里薩姆區一條街道。目擊者稱，見到兇徒先走進一間商店內，拔出利刀斬人，隨即逃出店外，在街上襲擊另一名女子。現場一片混亂，陷入恐慌。其他路人大驚，拔足逃跑。不久有警員到場，響起最少三下...
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飽覽港島美景 會景閣高雅廳堂明亮舒適
灣仔會景閣毗鄰於會議展覽中心及不少甲級商廈，多年來有不少實力買家持有，今次為大家介紹的中層單位，實用面積逾700方呎，廳房空間偌大，室內裝潢別致，坐向西南，飽覽灣仔至中環海旁的高樓大廈。 會景...
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內地正評估疫情影響 跌後反彈 杜指升185點
雖然疫情持續，但經過上周一輪狂跌之後，外圍股市出現技術反彈。全球正在評估新型肺炎對經濟的影響，美股反彈逾200點。杜指早段報28500點，升244點；標普500指數報3249點，升23點；納指報925...
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德盃穩過關 狂鋒摘「梅」
多蒙特踏入二○年三場德甲全勝，新援艾寧夏蘭特與翼鋒查頓辛祖組成的鋒線更是無堅不摧。再者上周加盟的中場安利簡恩亦有望在今晚德國盃十六強登場，蜂軍勢可延續強勢，作客擊敗近況奇差的雲達不來梅晉級，讓球主客和讓一球「客勝」去馬！ 進入二○年後，多蒙特的表現脫胎換骨，三場德甲全勝入十五球，其中艾寧夏蘭特和查頓辛祖更搶盡風頭，在上述三仗合共貢獻十球三助攻。蜂軍擁有這兩名狀態大勇的鋒將衝鋒陷陣，今晚要再度大勝可謂毫無難度。 安利簡恩有望登場 再者，剛由祖雲達斯來投的新兵安利簡恩周一已經開始集訓，準備好隨時上陣，隊長馬高列奧斯對前者滿意道︰「他十分強壯，可以出任防守中場，亦可以融入我們的三...
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四萬十川 清流景致
日本四國地區中的高知縣（Kochi），濱臨太平洋，自然景色秀美，當中最為人稱道便是有「日本最後清流」美譽的四萬十川，清澈流水配以多條極具特色的沉下橋，成為取景熱點。 乘船賞景 沉下奇橋 由不入山蜿蜒流...
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疫症大爆發 劇組唔戴罩 王浩信零防護 冒險開工
武漢肺炎大爆發，全城做足防疫措施自保，為配合內地政府「取消聚集性活動」的要求，不少內地劇、電影均宣布暫停拍攝，不過勤力的香港人梗係繼續開工啦！好似無線新劇《踩過界II》就密密趕工，結果主角王浩信、張振...
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社論——懇請醫護救人為先
昨天醫護工會罷工，目的是要迫使港府全面封關，參與人數二千七百人，佔前線醫護人手近一成，醫管局形容影響嚴重，不同門診、非緊急手術被迫削減五成。由於工會不滿政府加推擴大封關的措施，由今天起擴大罷工行動，直至本周五，料有更多醫護人員響應，將會有更多病人受影響。 現在處於抗疫的關鍵時刻，一批醫護人員罷工，病人成為他們與政府角力的磨心，非常無辜。罷工行動持續，必定會干擾病人的治療，輕則延遲檢查病因，嚴重的造成延醫，病人無奈要等候。 其實，公立醫院各項服務一向大排長龍，最新新型肺炎傳入，公院醫護工作壓力已百上加斤，部份人力不投入救急扶危，反而罷工，受害的正是急需醫治復元的病人，甚至是等...
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馬場浮世繪——「轉數快」方便即時轉帳
受新型冠狀病毒有可能在港爆發的危機影響，馬會於最近三次賽事都探取半閉門形式作賽，而全港投注站於賽馬日更一概關閉。然而馬迷要即場投注的話，其實不愁途徑。 馬會近年一直以新發展的科技建立「新•平台」策略，為馬迷提供更快捷便利的投注途徑，其中「FPS轉數快」轉帳服務，正為「新•平台」注入新元素。發展至今時今日，馬會已有百分之七十五的投注交易是透過網上而來，堪稱全球業界的領導者之一。而網上投注的流程中，即時轉帳正是最重要的一環。 馬會為進一步方便投注人士，由昨日起，任何投注戶口都可透過馬會的流動投注應用程式，與其指定的銀行戶口設立「FPS轉數快」網上轉帳服務，而毋須再往場外投注處或...
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