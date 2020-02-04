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內地PMI51.1創五月低

2020-02-04 列印
　　財新中國1月製造業採購經理指數（PMI）創五個月新低，下跌0.4個百分點，至51.1，為2019年9月以來最低，表現遜預期，與本周日公佈的1月官方PMI數據走勢大體一致。專家分析，經濟景氣修復力度有限。製造業生產與需求擴張雙雙放緩，工業品價格延續上升態勢，帶來一定壓力。

　　財新調查研究顯示，1月新定單增速減弱。新定單連續3個月增速放緩，本月整體增速偏低。因外需減弱，新增出口業務量4個月來首次出現收縮。同時，部份企業為削減成本而降低用工數量，壓縮生產規模。採購方面，採購數量中斷之前連續6個月的升勢，1月稍微下跌。採購庫存和成品庫存均錄得跌幅。

　　另外，內地2019年12月份工業企業利潤由升按年錄得6.3%跌幅，去年全年下跌3.3%。國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，市場需求不足、工業品價格下降、成本上升等多種因素拖累工業企業利潤增長。

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