「疫襲」新股孖展慘烈 諾成健華或延遲上市

武漢肺炎疫情在長假後未見好轉，準備來港上市的內地公司亦受影響。外電報道指，諾成健華原本計劃上市集資兩億美元（折合約15.6億港元），並於本周與投資者安排會面，但因為疫情影響會見投資者的安排需要延後，上市時間表亦有可能會因此而延遲。



內地疫情在農曆新年長假後未見好轉，計劃赴港上市的內地公司亦受影響。據路透旗下的《IFR》報道指，內地生物科技公司諾成健華（Innocare）原本計劃於本周與投資者會面的安排需要延後進行，意味著該公司的上市時間表，亦有機會因而延遲，據悉該公司原本計劃上市集資兩億美元（折合約15.6億港元）。



而正在招股的三隻新股，截至昨日的孖展認購情況仍然較為慘烈，當中大喜屋（6813）截止孖展認購，據統計其孖展認購金額至少錄得1465萬元，但仍然未觸及公開發售部份募集的2000萬元水平，而將於今日截止孖展的澳達控股（9929），截至昨日錄得至少830萬元孖展認購，僅佔47.4%的認購。而富石金融（2263）則錄得逾5.17億元孖展認購，超購逾33倍。



大喜屋孖展未達標



另外，數間公司遞交主板上市申請，當中再有涉及內房的企業分拆物管部門上市。由鴻坤集團分拆的燁星，主要為其地產公司開發的物業提供管理服務，截至2019年8月31日，源自母企的管理建築面積為480萬平方米，佔比高達99.1%，而去年首8個月的溢利約2063萬元人民幣，按年下跌21.5%，同人融資為獨家保薦人。



同日還有另外兩家遞交上市申請的公司，分別是花崗石集料生產商金瑞礦業，國金證券為獨家保薦人，以及中國星盛名車投資，寶新證券為獨家保薦人。



