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港交所對延後業績期反應正面

2020-02-04 列印
　　新型冠狀病毒疫情何時消散仍遙遙無期，大部份上市公司的業績公佈限期，卻步步逼近。近日多方亦傳出消息，希望港交所以及證監會能夠考慮內地疫情，對上市發行人核數工作的影響，將業績公佈限期推後一至兩個月，港交所（388）昨日回應指，會考慮業界提出的意見，將會在適當時候公佈相關詳情。

　　港交所發言人昨日表示，會繼續與證監會保持緊密合作，確保投資者繼續能夠及時接受有關資訊，以作出投資決定，另外，港交所同時亦會充份考慮，現時部份上市發行人的審核工作，因出行交通受限而受到影響的情況，將會適時聯同證監會刊發更詳細的指引。中證監日前已經就是次疫情作出應變措施，允許在滬深交易所上市的公司，申請延遲一個月刊登業績。有本地媒體引述消息人士指，港交所以及證監會將會在短期內公佈有關指引，現時仍然處於最後整理階段，內容未完全敲定。

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