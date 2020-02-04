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資金湧入藥股 福森急升

2020-02-04 列印
　　中港上演「疫市戰」，醫藥板塊成資金寄託，福森藥業（1652）發聲明，指旗下「雙黃連口服液」並未就抑制新型冠狀病毒展開研究，但仍無阻炒作，股價一度急飆2.5倍，見過20元，收市仍漲41.1%，報8.1元。

　　中科院上海藥物研究所及武漢病毒研究所日前聯合發表，實驗室體外研究顯示，雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。雙黃連產品佔收入逾半的福森藥業表示，有關功效有待通過進一步臨牀試驗確認，福森亦未就此功效展開任何研究活動，以及作出任何聲明和保證。歌禮製藥（1672）則表示，旗下兩款愛滋病藥物「ASC09復方片」和「利托那韋」已向患者展開臨牀實驗，又指出，河南省衛生健康委員上周五宣佈有3宗確診個案服用有關藥物後康復，浙江亦有20名患者服用後病毒核酸檢測轉陰性。歌禮股價昨漲過56.6%，收市升19.3%報4.95元。

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