中𤨔IFC外望——東亞銀行實行便服日抗疫

肺炎病毒襲港，市民一罩難求，但其實除了戴口罩以及勤洗手之外，身上衣服也可能沾上有害物質。係呢方面，東亞銀行（023）就相當細心，由上周六開始，全體員工都可以着便服返工，咁就更容易保持清潔啦！



事關如果穿著整齊西裝或套裝，外套很難天天清洗更換，就算可以，乾洗費用都會十分昂貴，東亞實施每天便服日，對於員工嚟講，真係一大德政。容許便服上班之餘，有些員工仍然要着番東亞的風褸，以便識別。



東亞以往只係逢周六容許分行員工着便服，依家就擴大至全體員工每天都可以着便服，直至另行通告為止。呢項德政都有例外，如果要見客，自然要着番傳統的返工衫。不過，依家疫症橫行，好多商業活動都要暫緩，見客的機會亦相應少咗。



除咗天天便服日之外，東亞近期亦有一項特別的防疫措施，就係員工餐廳入面，只準坐埋同一邊食飯，唔可以面對面咁坐，減少互相傳染的機會。以往因環保理由而取消的飯盒餐，o依家又重新出現，員工可以拎番埋位自己慢慢食，唔使在餐廳人逼人，同樣可以減少感染機會。



東亞做咗咁多貼心的防疫措施，都係聽取員工意見而訂出。領導人願意聽取民意，唔會死牛一邊頸，自然可以上下一心抗疫了。



康宏醒獅儀式賀新春



雖然今年過年，適逢疫症橫行，但係新正頭都要有番一些慶祝活動。康宏環球控股（1019）日前仲係炮台山總部舉行內部新春醒獅儀式，請來一對吉祥獅子表演賀新歲，寓意新一年鴻運當頭，步步高陞。



兩隻獅子舞到精神奕奕，相信咩病毒都會嚇走，在新界鄉郊以及離島，呢類傳統活動仍然相當流行。



當日康宏環球控股集團總裁吳榮輝以及一眾管理層亦有出席儀式，並率先替醒獅點睛，舞獅表演過後，進行採青儀式。對於近期的疫症，吳榮輝話「難關總會過，我們一起走過。」呢句說話咁熟口面，其實係康宏的廣告主題嚟嘅。



高瞻