人行累計放水1.7萬億 疫情焦慮減退 杜指勁彈467點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報28867點，升467點；納斯達克指數報9480點，升206點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見56.95港元，較香港收市價升0.35港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見400.31港元，較香港收市價升7.31港元。
疫情或帶動美產量增加
人民銀行在公開市場兩日投放流動性累計1.7萬億元人民幣，顯示人行穩定市場預期和提振市場信心的決心。
人行指出，超預期流動性投放推動貨幣市場和債券市場利率下行，並將進一步推動貸款市場利率下行，有利於降低資金成本，緩解企業特別是小微企業的財務壓力，擴大融資規模，支持實體經濟。
另外，美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，中國爆發的新型冠狀病毒疫情可能會對美國供應鏈產生一定影響，但影響可能不會是災難性的。
他認為，新型冠狀病毒爆發可能刺激商業投資，並帶動美國產量增加。
騰訊領漲恒指升319點
傳國家出招救市，A股全線反彈，帶挈港股連續第二日造好。恒指高開後於26500上方整固，午後升幅擴大，曾升373點，高位見26730點，收報26675點，升319點，而獲野村上調目標價的騰訊（700）貢獻最大，為升市功臣，推高恒指逾百點。大市氣氛似乎稍為好轉，市場交投續旺，成交達1358億元。
藍籌股普遍向上，獲野村上調目標價至440元的騰訊為升市火車頭，升3.42%，報393元，貢獻恒指103點升幅；高盛降友邦（1299）目標價，但仍隨大市上升0.96%收報79.25元；滙控（005）微揚0.18%收報56.6元；平保（2318）走高2.05%收報89.4元；舜宇（2382）為升幅最大藍籌股，上揚4.83%收報134.6元。
科技股及新經濟股領漲，新東方在線（1797）炒高13.6%收報30.9元；金山軟件（3888）升11.39%收報26.9元；閱文（772）升6.57%，收報34.85元。
耀才證券研究部總監植耀輝稱，港股近兩日升勢不俗，惟大市仍缺乏續升的誘因，短期大市或因疫症進一步惡化而走低，故對後市市況較為謹慎。
他指出如果疫情持續不明朗，預期恒指向下的走勢未止，將可能考驗26000關，甚至更低位置，而投資者或可於25500水平開始分注吸納心儀股份。