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國家隊傳「暴力救市」A股反彈

2020-02-05 列印
　　武漢新型冠狀病毒感染人數突破兩萬人，傳國家出招「暴力救市」，救市措施包括積極運用內險資金入市撲火，A股全線反彈。人民銀行連續兩日大手向市場放水，內地股市全線反彈，深成指重返一萬大關。

　　上證指數收報2783，升1.34%；深成指數收報10089點，揚3.17%；投資者借機趁低吸納，市場交投熾熱，兩市成交合計增至9101億元人民幣。

　　人民幣經過前日急瀉後有所反彈，昨在岸及離岸人民幣偏走強。中國外匯交易中心公佈，人民幣即期收報6.9900兌1美元，上升357點子；離岸人民幣截至昨晚7時報6.9972，微跌6點子，收復7關口。有分析人士預計在岸人民幣短期走勢反覆，在6.95至7.05水平徘徊 ，視乎政府對疫情的控制程度。
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