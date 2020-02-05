澳門賭場停業半個月 濠賭股午後逆市受壓

經營賭場「十六浦」的實德環球副主席馬浩文表示，業界措施十分支持，盼政府能積極處理疫情。他指出，近期生意已經顯著轉差，加上當局進一步嚴控關口，「倒不如關晒去，令疫情受控。」馬浩文又認為，現階段可以利用半個月先讓員工放假、作內部陪訓或內部裝修等。
美高梅跌6.6%
本報綜合七家大行過去一周的報告，預計澳門二月博彩收入將按年跌三成至逾五成，以中位數跌四成及去年二月賭收二百五十四億澳門元計，停運逾半個月將減少逾七十六億澳門元（約七十四億港元）。如以高盛推測上月最後一周日均賭收近六億澳門元計，十五天賭收更減少八十九億澳門元（約八十七億港元）。
澳門娛樂場所暫停營業消息昨日公佈後，六家濠賭股股價應聲下挫，美高梅中國（2282）最傷跌過百分之六點六，其後全線賭股跌幅收窄。銀娛（27）收市跌最多，挫百分之二點三，報五十一元九，金沙（1928）跌近百分之二，報三十七元二五，在藍籌股表現中敬陪末座。而美高梅、永利和澳博也下跌百分之二點二至〇點九，惟獨新濠國際（200）拗腰微升百分之零點一。
摩根士丹利報告指出，由於博彩企業需負擔固定支出，相信措施會令賭企業績受壓，亦料多家濠賭股今年上半年的盈利變得難以預測。
瑞信則表示，澳門持續限制旅遊、停批個人遊等，會令賭收短期維持弱勢，濠賭股目前難言見底。