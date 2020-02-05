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羅奇：武肺拖累經濟增速

2020-02-05 列印
　　耶魯大學傑克遜全球事務學院高級研究員斯蒂芬•羅奇昨接受內媒訪問時預測，疫情將給今年第一季度中國經濟增長帶來顯著影響；為控制疫情而出台的城際交通限制等措施，打擊國內供應鏈及零售業，短期內這些因素將大幅拖累中國經濟增速。隨着疫情和防疫工作的展開，疫情傳播率及病死率的變化等，對於中國經濟形式的擔憂，將繼續反映在股市中。

　　羅奇預計，今年全球經濟增速將維持在2.9%附近水平。國際貨幣基金（IMF）數據顯示，去年全球經濟增速即為2.9%，創下2008年金融危機以來最低。

　　另外，彭博昨引述消息人士報道，中央官員們正在評估是否要調降2020年經濟成長目標；亦考慮採取包括提高預算赤字率上限，上調專項債發行規模等刺激經濟措施，但現時尚未有定案。

　　經濟學家此前預期中國今年經濟增長目標為6%左右。

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