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置富分派收益升1%

2020-02-05 列印
　　置富產業信託（778）去年度可供分派收益9.938億元，按年升0.8%，每基金單位末期分派25.15仙，全年則維持合共分派51.28仙。集團執行董事及行政總裁趙宇昨表示，雖然去年受到市況影響，但旗下商場6至7成的租戶為經營必需品的行業，故抗跌力較強，對今年保持審慎樂觀的態度。

　　截至去年底止全年，置富產託收益為19.6億元，按年增加1%；物業收入淨額14.81億元，按年上升0.6%；該增長主要來自+WOO嘉湖一期進行翻新後的租金增長、物業組合較高的平均出租率，以及整體的續租租金有所調升，但部份增長卻因2018年出售和富薈而損失的收入所抵銷。趙宇指出，受本地社會事件影響，人流大減，加上近期肺炎疫情肆虐等因素，為零售業帶來負面影響，對就業市場造成壓力。

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