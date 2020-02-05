肺炎疫情阻核數工作 港交所准刊初步業績

武漢肺炎疫情持續，會計師公會上周向港交所（388）反映核數工作受阻，尋求彈性處理業績公告規定。證監會與港交所昨日發表聯合聲明，基於疫情限制，無法按照上市規定刊發業績，應盡快聯絡聯交所商討有關情況，惟該聲明沒有提及具體延期的細節及日期。



該聲明稱，如發行人無法與其核數師取得同意，但卻在其他各方面能夠完全遵從《上市規則》內的其他匯報規定，發行人應在限期屆滿當日或之前，刊發該份尚未與其核數師議定的初步業績。在這些情況下，聯交所一般會容許該上市發行人的證券繼續買賣。



應盡快聯絡港交所



消息人士指，港交所是次處理方法會因應上市公司的個別情況而有所不同，認為上市公司需盡快和監管機構聯絡。一般來說有兩種處理手法：刊登一個未經核數的初步業績；或刊登部份較業績簡單的財務數據。



信永中和合夥人盧華基提醒，上市規則並無硬性規定，上市公司在3月31日或之前公佈的業績，要經過核數師審核。發行人在此期限內，原本就可以只發佈經過上市公司審計委員會及董事會同意的財務數據。因此，是次聲明僅僅是提醒市場，不會出現因核數師不能工作，而令上市公司無法公佈業績而停牌的情況。



德勤中國全國上市業務組聯席領導合夥人歐振興稱，受疫情蔓延及農曆新年較早影響，有可能部份上市公司的核數工作現時尚未開始。他又指，鑒於公佈未經審核業績，或會令數據前後出現遺漏，上市公司偏向審慎處理，難以預計是否有大量公司採取該對策。



盧華基表示，來自內地的上市公司選擇公佈未經審核的初步業績，或較本港上市公司多。另外，未經審核的初步業績，與之後核數師審核後的數據有出入，影響市場運行，是其中一個擔憂。不過，上市公司可就關鍵數據先與核數師溝通，減少發生的可能性。



