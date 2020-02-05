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康方生科再申上市

2020-02-05 列印
　　未有盈利的藥企康方生物科技，在年初因為其上市申請文件未能提供足夠財務數據，而被港交所（388）「打回頭」，昨日重新遞交上市申請文件，而當時擔任保薦工作的兩間美資大行摩根士丹利以及摩根大通亦都被「貼堂」，今次「執齊文件」再度闖關。

　　據悉，該股早前在遞交上市申請文件曾犯技術性錯誤，當時的財務報表僅披露2017年、2018年以及2019年上半年的數據，原本可申請豁免，在今年再補交2019年下半年的數據，唯其在文件中透露上市時間將在三月底之後，因此無發豁免，申請被退回。

　　是次「重新上陣」，遞交的文件更新截至去年9月30日止九個月的財務數據，較原文件新增第三季度數字，去年首三季度合共虧損逾1.45億元（人民幣，下同），較去年同期虧損擴大77.2%。

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