上月強積金普遍錄得虧損。股票基金尤甚，其中僅有美國股票堅守升勢，錄得0.6%的正回報。其餘市場的股票基金全數見紅，中國股票跌7.83%，為各類強積金中表現最差；打工仔偏好的香港股票，亦插水6.47%，排名倒數第二。另外，南韓股票於去年全年，為唯一錄得虧損的基金類別，今年開局亦延續跌勢，錄得負回報5.3%。大中華股票及亞太區（除日本）股票分別跌4.87%及4.39%；歐洲股票跌2.92%，環球股票跌2.49%，日本股票跌2.13%。
打工仔上月MPF蝕3877元
上月強積金普遍錄得虧損。股票基金尤甚，其中僅有美國股票堅守升勢，錄得0.6%的正回報。其餘市場的股票基金全數見紅，中國股票跌7.83%，為各類強積金中表現最差；打工仔偏好的香港股票，亦插水6.47%，排名倒數第二。另外，南韓股票於去年全年，為唯一錄得虧損的基金類別，今年開局亦延續跌勢，錄得負回報5.3%。大中華股票及亞太區（除日本）股票分別跌4.87%及4.39%；歐洲股票跌2.92%，環球股票跌2.49%，日本股票跌2.13%。
武肺殺39歲男 全港首宗
武漢新肺炎襲港，首名港人染疫不治，三十九歲男死者上月曾赴武漢，本身患有糖尿病，上月三十一日入院後情況穩定，昨早突然呼吸困難，心跳停頓，搶救後不治。與死者同居於黃埔花園的母親，日前亦確診感染新肺炎，當局...
2020-02-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
台夾娃娃機放口罩供客取樂 被批發災難財 當局徹查
武漢肺炎的疫情如火如荼，大家都拼命找口罩防疫之時，台灣有夾公仔店竟然放入口罩供顧客取樂，被指「發災難財」和被批「防疫當兒戲」。昨日台北市商業處開腔表示，夾娃娃機台不可擺放或銷售醫療用口罩等醫療用品，違者可處新台幣二百萬元以下罰款！商業處更指，將持續把夾娃娃機台列為稽查重點。 據台灣中央通訊社報道引述北市府商業處發新聞稿指出，接獲有「夾娃娃機台疑擺放醫療用口罩」的消息，於從二月二日起開始清查新北市五百四十六處夾娃娃機的店家，不過，至今未發現有擺放或販售醫療用口罩的娃娃機。報道未有說明到底已調查多少部娃娃機。 另一台媒引述北市府於二○一八年四月三十日已完成制定「台北市夾娃娃機與...
2020-02-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
肯尼亞放學人踩人釀14死39傷
非洲肯尼亞一所小學周一下午放學時間，大批學生爭先恐後湧出校門趕回家，釀成人踩人慘劇，導致十四名學童死亡，三十九人受傷，部份人情況危殆。當局正調查事發原因，初步排除是因為發生突發事故導致學生陷入恐慌及觸發人踩人。有消息指學生擠在一道狹窄的梯間，樓梯不勝負荷倒塌，造成慘劇。慘劇發生後，大批家長前往學校了解情況，也有家長前往區內三所醫院打聽消息。一些父母知道自己的孩子遇害，認屍時哭至暈倒。肯尼亞前任總理奧廷加對事件的家長表示慰問，希望受傷的學童早日康復。
2020-02-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
私人綠化庭園 加州花園高曠雅廳富空間感
擁有花園大屋是不少人的夢想，就如元朗加州花園，位置自成一隅，屬低密度洋房群。是次走訪洋房為月桂徑單號屋，實用面積1014方呎，連744方呎花園，採用3房1套間隔，一屋裝潢高貴簇新，洋溢出異國風情。 ...
2020-02-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
人行累計放水1.7萬億 疫情焦慮減退 杜指勁彈467點
全球對武漢肺炎疫情的焦慮減退，加上中國推出措施刺激股市，美股升近500點。杜指早段高見28892點，飆493點；標普500指數報3303點，升55點；納指報9453點，升180點。 杜瓊斯工業...
2020-02-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
祝「賀」好爸爸
拜仁慕尼黑中場堤亞高艾簡達拿自今年一月添女後，腳風馬上轉順，連續三場德甲建功，相信教練費歷克今晚德國盃十六強將繼續重用這位西班牙中場。該隊近期進攻又百花齊放，主場有力大勝防線脆弱的賀芬咸晉級！ 女兒在今年一月初出世後，馬上給堤亞高艾簡達拿帶來好運，二○年三場德甲都取得斬獲，更是今季目前僅有的三球士哥，刷新個人近三季聯賽新高。除了可以分擔士哥重任外，他亦在中場調節攻守，成功為防線減輕負擔，例如上仗對緬恩斯的聯賽，貢獻全場最多的一百零七次觸球、高達百分之六十三的單對單較量成功率，費歷克也大讚︰「他是防線前的堡壘。」 拜仁霰彈槍掃射 除了堤亞高艾簡達拿之外，拜仁近三場德甲全勝狂轟...
2020-02-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
尋根溯源 復修菲林片
電影隨科技變化革新，好像從菲林過渡至數碼，轉化了我們的觀看模式。不過，不少昔日的影像亦因菲林的損壞而湮滅，菲林的復修因此變得可貴。本地新成立的組織REEL TO REEL INSTITUTE，正是以電...
2020-02-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
唔怕除口罩 最怕冇工開 張曦雯求桃花增運勢
武漢肺炎蔓延不止，TVB劇集如常開工，演員為咗妝容，就算戲外，埋位前都唔可以戴口罩。日前新劇《踩過界II》就有四名主要演員王浩信、蔡思貝、張振朗及簡淑兒齊齊病倒「冧廠」，另一女主角張曦雯亦不適取消外景...
2020-02-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——隱瞞染疫 累人累己
香港首名確診新型肺炎病患者死亡，衞生防護中心警告，隱形傳播鏈或在本地形成，不排除社區未來有大型傳播發生，本港疫情進入嚴峻時期，市民除了要加強個人衞生之外，也要提高公民意識，若果身體不適，必須坦誠交代外遊史、發病前後所到處所、曾接觸甚麼人等資料，協助當局追蹤病毒的擴散途徑，為社會抗疫多出一分力。 截至昨天，本港累計十七宗確診病例，部份人曾到訪內地，回港後發病，但他們向醫院求醫期間，未有和盤托出外遊史，不論是出於私人理由或其他原因，實際上都造成極其惡劣的後果，因為與他們乘搭同一公共交通工具或曾接觸過的人，都可能有受感染的風險，而當局不能盡早知情，無法加快追查，更難防止疫情擴散。...
2020-02-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——放眼量珍惜第二春
第三場四班一六五○米。一匹馬從高峰滑落後，是否能有第二春，其實難說得準，除了視乎練馬師的部署和保養之外，本身性能也有關係，譬如同血統的馬若都是早熟早殘的話，要再次振作自然較難。既然幸福並非必然，中年馬若能再次谷起，幕後定必好好把握，不會蹉跎光陰白白浪費機會。 何廄「放眼量」前季取得三捷，明顯地是馬兒戰鬥力的最高峰期，所以初上三班即取得第三捷之餘，最尾五仗亦多取一亞三殿。到了上季初，首三仗乘着之前一季的氣勢，即所謂的延伸浪，在三班再取得一冠一季之後，評分推至74分後便無以為繼，之後正式進入回氣減分期，故其此段時間內的表現，並不反映真正能力。到了今季，此駒終於又回到四班，雖然五...
2020-02-05
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6