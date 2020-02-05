  • 2020年2月5日 星期三
  • 18º
  • 85%
熱門： 武漢肺炎罷工口罩過關醫護

日報新聞 > 財經

打工仔上月MPF蝕3877元

2020-02-05 列印
　　今年開局市況波動，打工仔亦難逃影響。理柏（Lipper）數據顯示，1月強積金錄得1.87%的負回報；若以2019年9月底強積金總資產9049.63億元，436.5萬總參與人數計，月內人均蝕約3877元。

　　上月強積金普遍錄得虧損。股票基金尤甚，其中僅有美國股票堅守升勢，錄得0.6%的正回報。其餘市場的股票基金全數見紅，中國股票跌7.83%，為各類強積金中表現最差；打工仔偏好的香港股票，亦插水6.47%，排名倒數第二。另外，南韓股票於去年全年，為唯一錄得虧損的基金類別，今年開局亦延續跌勢，錄得負回報5.3%。大中華股票及亞太區（除日本）股票分別跌4.87%及4.39%；歐洲股票跌2.92%，環球股票跌2.49%，日本股票跌2.13%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd