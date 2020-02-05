中環IFC外望——前線員工傳搞罷工 渣打︰絕無此事

當大家聚焦醫護人員罷工行動之際，唔知點解呢幾日網上無端端流傳渣打前線員工又搞罷工，目的話係要渣打回應加強防疫安全措施要求，昨日呢個傳聞就喺面書上大為發酵。正如政府近期大力宣傳，提醒市民並非所有網上信息都係真確，要核實咗先好信。渣打發言人昨亦已澄清「絕無此事」，強調有關網上傳聞及指控並非屬實，該行業務一切如常，並無員工罷工及按章工作。



發言人又話，銀行一直以客戶及員工的安全及健康為首要考慮，已因應新型肺炎疫情採取了一系列措施，包括安排非緊急或非必要服務的員工盡量留在家中工作、以電話或視像會議取代面對面會議等；暫停部份分行服務，讓分行同事分批放假，減少與外界接觸，而繼續營運的分行已加強清潔消毒，更在部份分行加裝透明屏障，減少員工與客戶的直接接觸。至於員工或其家庭成員曾到訪內地，就需留家自我隔離14天，如員工因此返唔到工，唔會當年假計。同時，該行會為員工量度體溫，又提供三層式口罩及酒精搓手液，員工需戴口罩上班。



富士康設獎金熱線 舉報染病員工



武漢肺炎肆虐，除了零售及旅遊行業首當其衝之外，工業界也可能受到很大打擊。事關工廠環境擠迫，員工人數眾多，如果一人染病，隨時大批員工受到感染，以至污染產品等。因此，工業界對疫情都嚴陣以待，而生產iPhone的富士康，有報道指更設立舉報熱線，以便第一時間找出高危員工。



據路透社報道，富士康要求來自湖北省的員工，過完年之後不要返工廠開工，而所有工人每天都要向經理報告健康狀況，如果唔跟指引做，將會受到嚴厲處罰。富士康又設立熱線，等員工可以檢舉不守規矩的同事，告密者仲可以得到200元人民幣獎金。



講開富士康，佢哋嘅主要客戶蘋果公司，即將推出新一代的廉價版iPhone SE2。不過，如果疫情持續，打亂了工廠運作，將會影響新機的出貨量，所以據聞富士康高層對於過年之後，民工逐部恢復工作的安排，都非常緊張。



高瞻