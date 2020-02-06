內地傳出兩藥物可治武肺 納指再破頂 杜指升461點

在科技股帶動下，納指再創新高，杜指早段升逾200點。美股杜指開市不久，已升超過250點，升穿29000點，升幅超過0.8%。標普指數以及納斯達克指數，早段亦分別升0.7%及0.5%。受到找到肺炎有效藥物的消息鼓舞，港股夜期亦大幅上升，中段已升213點，見26953點，高水166點。



雖然疫症持續，但有報道指，內地的大學已找到對付武漢肺炎的有效藥物，消息令外圍股市向好，夜期亦大幅抽升。



經濟數據方面，美國去年貿易逆差縮窄至6168億美元，去年對華商品貿易逆差，亦縮窄近18%，至3456億美元。如果單計去年12月，整體貿易逆差仍擴大至489億美元，多於預期。



Tesla股價急回吐 曾跌多達兩成



本周首兩交易日連續急升的美國電動車生產商Tesla周三中段跌幅擴大，曾跌多達兩成。若Tesla周三跌幅超過19.3％，將為有記錄以來最單日跌幅。



此外，美國私人企業一月份新增職位有29.1萬個，高於市場預期的15.6萬個。美國上周抵押貸款申請指數升5%，此前一周漲7.2%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29269點，升461點；納斯達克指數報9524點，升56點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見57.32港元，較香港收市價升0.52港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見394.37港元，較香港收市價升2.17港元。



本港藥品股續升



油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報51.04美元，升1.43美元或2.88%；倫敦布蘭特期油報55.5美元，漲1.54美元或2.85%。



此外，國家衞健委指兩款藥物能顯著抑制新型冠狀病毒，消息刺激昨天A股進一步反彈，港股也連續第三個交易日造好。恒指高開後曾升250點，見26926全日高位，午後回順，升幅收窄至約100點，三日累漲474點；市場交投繼續活躍，成交金額1337億元。



內地股市延續上升勢頭。上證指數昨收復2800關，收報2818，升1.25%；深成指數收報10305，揚2.14%；兩市成交合計8723億元人民幣。



藥物「阿比多爾」獲建議納入新型肺炎治療方案，生產商石藥（1093）及石四藥（2005）顯著抽升，石藥走高4.47%收報19.16元，為表現最好藍籌，石四藥午後中途停牌，停牌前炒高3.41%收報7.59元。另外，百濟神州（6160）升4.19%收報96.9元；啟明醫療（2500）揚2.79%收報44.2元。



富昌證券聯席董事譚朗蔚指出，周三個別港股板塊表現突出，而恒指只屬超跌後作出反彈，過去數個交易日亦曾插穿自去年8月開始的上升軌道，現時則僅屬重新返回其軌道，料短期於26500至27000間反覆上落。



