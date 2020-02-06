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四大銀行關分行防疫擴散

2020-02-06 列印
        因應武漢肺炎疫情肆虐，本港銀行界作出應變，包括四大銀行在內等多間銀行近日開始暫時關閉部份分行，單是四大行就關閉了過百個分行網點。金融界立法會議員陳振英表示，業界有此決定，其中主要是考慮到疫情有機會在社區爆發，為免屆時可能更多分行服務受影響，並惹來無謂的謠傳，故作出Clean branch及Clean team安排，先暫停部份分行服務，分行員工則輪班工作，以便隨時頂替中招分行或員工，繼續向市民提供服務。

  陳振英指出，近期銀行決定關閉部份分行，用意是保留部份前線員工及分行作為免接觸疫症的隊伍及分行，因恐防萬一有受感染客戶前來分行又或分行職員有感染個案，屆時就可補上維持基本的銀行服務。

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