世銀將降環球增長預測 花旗料港GDP倒退1.1%

武漢肺炎疫情來勢洶洶，中國經濟及全球經濟的影響均受影響。世界銀行行長馬爾帕斯昨表示，受累於中國疫情及供應鏈，預期將調低今年首階段環球經濟預測。花旗亦發報告下調香港今年GDP的預測，調低至按年倒退1.1%，就業更雪上加霜，失業率可能高達5%。



世界銀行早前將今年全球經濟增長預測調至2.5%，較去年增長0.1個百分點；其上月亦預測，鑑於中美貿易戰的緩和，環球經濟有望迎來復甦。但馬爾帕斯（David Malpass）指出，新型冠狀病毒已導致數百人死亡，關閉的企業及邊界為這一經濟預測帶來威脅。他續稱，許多中國貨品通過飛機運往世界各地，惟現時環球航空公司暫停往返中國的航班，且中國的部份鄰國亦關閉邊境，因此需要重新調整供應鏈。但馬爾帕斯並未透露經濟預測的具體細節。



泰央行減息0.25厘



於日前與馬爾帕斯同場的美聯儲前主席耶倫也表示，新型冠狀病毒至少會對一至兩個季度的中國經濟增長造成重要影響，耶倫續指，過去的經驗表明，流行病通常只會對經濟產生短期影響，但現時判斷武漢肺炎疫情影響會否持續，仍言之尚早，料成全球經濟前景不確定性及風險的來源。



昨日已有央行行動，泰國央行意外減息0.25厘，至1厘。新加坡金管局則表示，維持貨幣政策立場不變，但指有空間在必要時進一步放寬，以應對武漢肺炎疫情爆發導致的經濟形勢轉弱。



花旗下調對香港今年實際GDP的預測，由此前的按年升0.7%，大幅下調至按年跌1.1%；按年通脹預測亦下調0.5個百分點至2.1%。分季度看，該行預測本港首季GDP按年跌3.6%，次季按年跌2.7%，第三及第四季度則有所反彈，分別升1.1%及0.8%該行續稱，疫情會令內地製造業損失巨大，貿易活動的減少亦拖累本港物流業。疫情亦令本就面臨危機的本港就業情況雪上加霜，花旗料今年本港平均失業率為4.7%，某段時間或能升至5%。







