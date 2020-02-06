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特斯拉彈升 市值逼近1600億美元

2020-02-06 列印
　　美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）奪得全球新能源銷售冠軍頭銜後，股價步步高升，受英國提早於2035年禁售燃油或混電車消息刺激，股價於周二更加升穿自上市以來的最高價位，最高見968.99美元，較前一日收市價780美元升超過兩成四。雖然特斯拉於接近美股收市尾段回落逾4%，但最終仍然以全日升幅超過一成的姿態收場，收市報887.06美元，升13.73%。

　　特斯拉周二股價升近一成四。短短五個交易日內，特斯拉的股價已由575.69美元，升至887.06美元，升幅超過54.08%。若以前一日收市價的887.06美元計算，特斯拉目前的市值接近1600億美元，其市值已超越通用汽車兩倍有多，僅次於日本豐田汽車1965億美元。

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