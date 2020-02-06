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新年定單增兩倍 foodpanda與OK店合作

2020-02-06 列印
　　外賣送遞平台foodpanda昨宣佈，推出「pandamart」生活百貨送遞服務，目前有大約1000個商戶，銷售1.4萬款產品；預計今年年底將達到3000個商戶，及銷售55萬款產品，而利亞零售（831）旗下的「OK便利店」亦為該平台的商戶之一。

        pandamart主管王卓倫表示，其網購平台定單量於農曆新年假期後，按周增加2倍；當中，以杯麵及酒水類型產品的銷量增長最外多，增加7倍。

        近日本地口罩供應短缺，他指出，該平台上售賣口罩的商戶亦面對缺貨問題，公司正努力經不同渠道採購口罩及消毒產品等，期望能穩定供應價格合理的口罩。

        



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