疫情刺激港杯麵賣多五倍 日清調整生產配套應對

受惠於中國分部銷售量增加，以及來自銷售量增加相關的成本降低，日清食品(1475)母企日本日清過去9個月在中國業務分部的經營溢利為30.39億日圓（約2.15億港元），按年大增26.4%。



日清食品昨轉載其母公司Nissin Foods Holdings Co.Ltd. (日本日清)截至2019年12月31日止9個月財務數據。由於杯麵市場（尤其是合味道品牌）的強勁銷售表現，日本日清期內於中國業務分部銷售淨額為311.51億日圓（約22.05億港元），按年升2.72%。



母企溢利大增



日清食品回應本報查詢時稱，即食麵因應肺炎疫情銷情大增，單計本周的銷量，已較同期高出五至六倍。至於供求問題，日清食品表示，公司一直根據過去平均銷量而保持足夠的貨存作為儲備。面對突然增長的需求及補充市場上的貨存，集團已隨即調整生產及安排相關配套，產品亦已陸續投入市場。在未來，公司將繼續密切關注市場轉變，並按需求而調整生產及安排物流等配套。



根據國際財務報告準則，日本日清在中國業務分部，首三個財季，營業收入按年升26.41%，至30.4億日圓（約2.15億港元）；銷售總額按年升1.89%，至317.7億日圓（約22.51億港元）。



單計去年第三財季，日本日清中國業務營業收入增13.33%，至7.48億日圓（約5300萬港元）；銷售總額則按年跌1.47%，至103.03億日圓（約7.3億港元）。



此外，根據香港財務報告準則，日清食品截至2019年9月30日止9個月，期內溢利錄得2.34億元，按年升25.61%；收入為23.48億元，較上年同期漲3.22%；毛利亦升10.72%，至7.7億港元。



日清食品昨日股價飆升4.78%，收報6.8元，創一月以來新高。



