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生產受衝擊 鴻海降銷售預測

2020-02-06 列印
        彭博報道，鴻海董事長劉揚偉下調銷售增幅估值，稱今年銷售額增長率只介於1%至3%，相比農曆新年前所作的3%至5%增幅，下降2個百分點。鴻海回應稱，未正式對外提供盈利預測。

        彭博分析師Matthew Kanterman對此表示，鴻海於1周內降低本年度銷售預期，可能反映武漢疫情嚴重衝擊企業生產。

        研究機構普遍看淡電子產業行情，認為疫情產生的連鎖反應將對衝擊手機設備生產。Strategy Analytics無線智能手機戰略（WSS）服務總監隋倩預測，2020年全球智能手機的出貨量，將較原先預期的數量降低2%，中國智能手機的出貨量亦將比預期減少5％。

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