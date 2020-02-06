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美聯金融：大部份保險不包武肺

2020-02-06 列印
　　近期新型肺炎肆虐全球，保險產品查詢大增。美聯金融集團營運及銷售發展董事梁柏基表示，比較數十家保險公司的醫保產品後，發現一般企業提供的勞工保險，以及現時絕大部份新購買的旅遊保險，均不包括新型肺炎的保障。並指現時市面仍有少量醫保，只要於4月30日前購買，會就新型肺炎提供額外保障，建議市民把握最後「85天黃金期」投保，以保障自己。

　　因應各地武漢肺炎疫情擴散，梁柏基指出，近期關於醫保、旅保的客戶查詢，較疫症爆發前增加近20至30%，並指客戶以往較為注重價錢，但現時則傾向較為注重保單的保障範圍。

　　若僱員因公幹而感染新型肺炎，大部份的勞工保險不會提供任何保障。

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