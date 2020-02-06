中環IFC外望——同舟共濟 恒隆減免內地商場租金

近期疫情擴散搞到民不聊生，本港上市公司都有錢出錢有力出力，再有地產商加入減免旗下商場租金之列。恒隆地產（101）昨日公佈，減免內地的旗下商場租戶三星期的租金，即免收1月25日至2月14日期間租金。香港方面，恒隆會根據不同商場租戶面對的經營狀況進行評估，延續去年年下半年因應社會事件而提供的租金寬減措施期限。



另外，恒隆地產又話投入一千萬人民幣成立「恒隆抗疫基金」。至於抗疫基金是否用於大量購買口罩等醫護物資，恒隆指暫時未有細分資金用途計劃。正所謂大災大難面前，人人共同擔當。政府昨日宣傳社會要放下分歧，對抗疫情，並制定成立超一百億的防疫抗疫基金計劃，恒隆當即響應。



另一企業必瘦站（1830）也宣佈，分別捐二百萬人民幣及一百萬港元給內地及香港三個慈善團體，以訂購口罩及抗疫用品，派發給當地有需要的居民及醫護人員。同時動用該公司一百萬元自有資金，助港大研究團隊研制新型肺炎疫苗。必瘦站話善款計入該公司截至二○二○年度的對外慈善額外預算項目中，唔會影響日後經營業績。



港交所又有人事變動 紀利恆獲委風險總監



自從李小加執掌港交所，出任行政總裁以來，港交所的人事變動都相當頻繁，以乎是想透過不斷更改人事架構，來加強做事效率。另一方面，早前外電報道，港交所收購倫敦證券交易所失利，痛定思痛之後，要重新「執過」管理層咁話。呢類揣測，外界當然是無法證實。



姑勿論如何，港交所最新一輪音樂椅遊戲又再開始啦！港交所宣佈，委任蘇盈盈出任交易後業務主管，於本月25日履新，向李小加以及集團首席營運總監戴志堅匯報，她亦將會是港交所管理委員會成員。



現任集團財務總監紀利恒（John Killian）獲委任為集團風險總監，即日生效。現任集團風險總監潘瑋平（Bipin Patel）將轉任策略風險顧問。



原本擔任港交所財務總監（香港）的劉碧茵，將接替紀利恆，出任集團財務總監，並將加入港交所管理委員會。



高瞻